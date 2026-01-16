Il capitano della Svincolati Milazzo Luca Bolletta, lancia un’appello agli sportivi milazzesi in vista della fase cruciale della stagione.

«Domenica 18 gennaio, alle 18.30, avrà inizio il girone di ritorno del campionato di Serie B Interregionale ed a Milazzo sarà di scena la Basket Academy Catanzaro. La nostra squadra sta lottando con passione e sacrificio in ogni partita, stiamo facendo bene, abbiamo un roster giovane e nonostante gli infortuni avuti stiamo giocando alla pari con tutti. Ma per raggiungere i nostri obiettivi abbiamo bisogno del vostro sostegno. Siete la nostra forza, il nostro cuore pulsante, il nostro sesto uomo in campo».

«Vi invitiamo – continua Bolletta – già dalla sfida di domenica prossima, a venire in massa al Pala Milone. La cornice di pubblico e l’atmosfera che create sono fondamentali per spingere noi a dare ancor di più. Il vostro calore e la vostra passione sono l’energia di cui abbiamo bisogno per lottare sino all’ultimo secondo. Forza Milazzo, insieme è ancor più bello».

