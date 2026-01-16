Chiuderà i battenti questo fine settimana la pista di ghiaccio montata a piazza Marconi. E oltre a centinaia di giovani e adulti che all’interno della struttura hanno trascorso pomeriggi di divertimento ci sono stati anche momenti di inclusione. Qualche giorno fa, infatti, è stato organizzato un evento che ha unito sport, solidarietà e partecipazione attiva.

L’iniziativa è stata organizzata dalla società Oinam Srl (Patti.niamo) in collaborazione con l’Associazione La Fenice Onlus, con l’obiettivo di promuovere l’accessibilità allo sport e creare momenti di socialità aperti a tutti.

Tanti i ragazzi che hanno avuto moto di provare la pista anche se sulla sedia a rotelle.

La giornata ha visto una grande partecipazione e un clima di entusiasmo, dimostrando come si possono abbattere ogni barriera e diventare un potente strumento di integrazione e crescita collettiva. L’evento ha offerto a tutti i presenti la possibilità di vivere l’esperienza del pattinaggio su ghiaccio in un contesto accogliente e inclusivo.

All’iniziativa sono intervenuti l’assessore Angelo Maimone, Natascia Fazzeri e Francesco Coppolino, che hanno espresso apprezzamento per il valore sociale del progetto. La conferma che la collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese può generare eventi capaci di lasciare un segno positivo nella comunità.

«Desideriamo – precisano gli organizzatori Francesco e Giovanni Barbaro – porgere un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale e a Daniela Rullo presidente dell’associazione La Fenice».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin