Il murale su Schillaci di Andrea Sposari candidato tra i migliori al mondo. Riaperte le votazioni 16 Gennaio 2026 Cronaca Riaperte le votazioni sulla pagina Street Art Cities per votare il murale su Totò Schillaci realizzato dall'artista milazzese Andrea Sposari. L'opera è candidata tra quelle migliori al mondo. E alla semifinali di dicembre si è classificato secondo. Ora il contest conclusivo a cui parteciperanno tutti i finalisti selezionati nel 2025. «Il murale – spiega Sposari durante l'intervista fatta per OggiMilazzoSport – l'ho realizzato per un progetto del Made in Sicily lo scorso settembre in occasione del primo anniversario della morte del calciatore palermitano. E adesso la pagina street art cities l'ha inserito tra i migliori murales al mondo. E' in competizione per conquistare questo titolo. Si vota inserendo la propria e-mail e confermando il voto dal link che arriva subito dopo nella casella di posta». VOTA QUI: https://streetartcities.com/awards/2025