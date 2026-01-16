Riaperte le votazioni sulla pagina Street Art Cities per votare il murale su Totò Schillaci realizzato dall’artista milazzese Andrea Sposari. L’opera è candidata tra quelle migliori al mondo. E alla semifinali di dicembre si è classificato secondo.

Ora il contest conclusivo a cui parteciperanno tutti i finalisti selezionati nel 2025.

«Il murale – spiega Sposari durante l’intervista fatta per OggiMilazzoSport – l’ho realizzato per un progetto del Made in Sicily lo scorso settembre in occasione del primo anniversario della morte del calciatore palermitano. E adesso la pagina street art cities l’ha inserito tra i migliori murales al mondo. E’ in competizione per conquistare questo titolo. Si vota inserendo la propria e-mail e confermando il voto dal link che arriva subito dopo nella casella di posta».

VOTA QUI: https://streetartcities.com/awards/2025

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin