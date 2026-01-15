Riprendono lunedì 19 gennaio, alle 19, i lavori del consiglio comunale con all’ordine del giorno sia gli argomenti rimasti inevasi nella precedente sessione, conclusasi per mancanza del numero legale, sia la delibera relativa all’adozione del Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (Pudm) del Comune di Milazzo.

Altro argomento di rilievo la modifica dello Statuto agli articoli 17,18, 22 e 38 per allinearli con il dettato del regolamento del consiglio comunale. Una volta approvata, sarà la quarta proposta di modifica dello Statuto, dopo quelle effettuate nel 1996, 2001, 2006 e 2018, sul testo originale approvato l’11 gennaio del 1993.

Per il via libera sarà necessaria la presenza di almeno sedici consiglieri essendo richiesta, per la tipicità dell’atto, una maggioranza qualificata (i 2/3 dei consiglieri assegnati all’Ente). Dopo il voto la delibera dovrà essere pubblicata all’albo pretorio per 30 giorni, e trasmessa al Ministero dell’Interno per l’inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

All’ordine del giorno anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e diverse mozioni, alcune delle quali datate, presentate dai consiglieri Massimo Bagli e Damiano Maisano.





