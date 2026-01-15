Il sindaco uscente Pippo Midili vola col 58,4 per cento di gradimento. Dietro di lui, il candidato di “Controcorrente”, Giuseppe Falliti (15,7%), Lorenzo Italiano (14,2%), Michele Vacca (7,9%), Giorgia Pruiti (2,8%) e Carmelo Torre (1%).

Nelle intenzioni di voto dei milazzesi alle amministrative della prossima primavera, è quello che viene fuori dal sondaggio curato da Winpoll per l’associazione culturale “Il Diario Metropolitano”. L’Indagine, che ha un margine di errore del 2,5%, ha preso in considerazione tutti i papabili alla poltrona di primo cittadino compresi coloro che non hanno ancora ufficializzato la discesa in campo.

I DETTAGLI DEL SONDAGGIO. L’indagine di Winpoll è stata effettuata con interviste online, tra il 7 e il 9 gennaio scorso, all’interno di un campione di 500 soggetti “rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, residente a Milazzo, rispetto ai parametri di sesso ed età”.

«Tutti i parametri – spiegano gli esperti di Winpoll – sono uniformati ai più recenti dati forniti dall’Istat. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di genere, fasce di età e intenzioni di voto alle elezioni europee 2024».

LE DOMANDE. La prima domanda è stata sull’operato dell’amministrazione Midili, con un giudizio positivo pari al 69%. Il 13 per cento ha dato un giudizio negativo mentre per il 18 per cento, l’attuale sindaco non ha fatto né bene, né male.

In merito alla conoscenza dei candidati sindaci, in testa Midili col 97 per cento, ma alta è anche la percentuale di Italiano (86), seguito da Falliti (63), Torre (62) e poi Pruiti (41) e Vacca (39).

Agli intervistati è stata poi posta una domanda diretta: “Lei ha molta, abbastanza, poca o nessuna fiducia in…?” Con questi parametri Pippo Midili “gode della fiducia di quasi due terzi dei cittadini che lo conoscono e si trova in ampio vantaggio di gradimento sui rimanenti leader”, scrive Winpoll.

Il gradimento di Midili è pari al 72%. Al secondo posto, col 64%, si posiziona Michele Vacca del M5S (64%), seguito da Giuseppe Falliti (Controcorrente), 59%, Lorenzo Italiano (40%), Giorgia Pruiti (36%) e Carmelo Torre (34%).

Midili gode, secondo Winpoll, di fiducia trasversale, con una percentuale tra il 60 ed il 70 per cento di elettori di centrosinistra.

LE INTENZIONI DI VOTO DEI PARTITI. Tra i quesiti dell’indagine, ce n’è anche uno sulle intenzioni di voto relative ai partiti che diventa un indicatore sulle scelte regionali e nazionali considerando che a livello locale ancora mancano le liste ed i nomi.

Fratelli d’Italia si attesta come la principale forza politica cittadina col 25,1%. Subito dopo Forza Italia (20,2%), Partito democratico (11,7%), Lista civica Midili (10,7%), Movimento 5 Stelle (7,2) e Alleanza Verdi/Sinistra (5,2). A seguire con percentuali variabili tra il 3 per cento e l’1 per cento gli altri.

L’AZIENDA WINPOLL. E’ un giovane e dinamico istituto statistico che si occupa di sondaggi d’opinione, ricerche elettorali e consulenze d’immagine. L’attività è rivolta alle amministrazioni pubbliche, ai soggetti politici ed alla aziende. Noto a livello nazionale per i suoi sodaggi mirati in occasione di elezioni regionali o comunali.

