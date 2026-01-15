Milazzo, domani il disinnesco dell’ordigno bellico trovato a Ponente. Nessun rischio per i cittadini 15 Gennaio 2026 Verrà disinnescata domani mattina la granata di artiglieria trovata ieri pomeriggio da una giovane milazzese mentre passeggiava in via Marinaio d’Italia, poco distante dallo stadio Marco Salmeri. In città a distanza di dodici giorni ritornano gli uomini del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo dell’Esercito Italiano guidati dal milazzese colonnello Pasquale Mannino. Il 4 gennaio, infatti, i militari sono stati nella città del Capo per distruggere una bomba di ben più grandi dimensioni e con un livello di pericolosità che ha imposto l’evacuazione di tutta la zona rossa. Questa, invece, è un’operazione di gran lunga più semplice. Il piccolo ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale di 30 centimetri di lunghezza per 10 di diametro, verrà disinnescato sul posto e nel giro di poche ore senza nessuna precauzione da prendere per la popolazione. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 940 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT