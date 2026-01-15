Verrà disinnescata domani mattina la granata di artiglieria trovata ieri pomeriggio da una giovane milazzese mentre passeggiava in via Marinaio d’Italia, poco distante dallo stadio Marco Salmeri.

In città a distanza di dodici giorni ritornano gli uomini del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo dell’Esercito Italiano guidati dal milazzese colonnello Pasquale Mannino. Il 4 gennaio, infatti, i militari sono stati nella città del Capo per distruggere una bomba di ben più grandi dimensioni e con un livello di pericolosità che ha imposto l’evacuazione di tutta la zona rossa.

Questa, invece, è un’operazione di gran lunga più semplice. Il piccolo ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale di 30 centimetri di lunghezza per 10 di diametro, verrà disinnescato sul posto e nel giro di poche ore senza nessuna precauzione da prendere per la popolazione.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin