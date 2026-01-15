Michele Vacca è il candidato sindaco della coalizione progressista di Milazzo. Sabato la presentazione 15 Gennaio 2026 Cronaca La coalizione progressista di Milazzo, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista, annuncia la conferenza stampa di presentazione di Michele Vacca, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. L’incontro si terrà sabato 17 gennaio 2026, alle 10, a palazzo D’Amico. Nel corso della conferenza stampa, che vedrà anche la partecipazione della deputazione regionale, nazionale ed europea, verranno illustrate le ragioni della candidatura e il percorso politico che la coalizione intende avviare per la città di Milazzo in vista delle elezioni amministrative. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.228 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT