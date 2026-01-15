Digitalizzazione della pubblica Amministrazione, altro finanziamento ottenuto dal Comune di Milazzo in aggiunta ai 533 mila euro ricevuti col bando del Pnrr nei mesi scorsi.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha assegnato, sempre nell’ambito delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, altri 30 mila euro a valere sulla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”. Milazzo è uno dei pochi Comuni siciliani ad essere stato ammesso in graduatoria.

Con queste somme si procederà, a potenziare la gestione online con servizi in Cloud anche della pratiche dello Sportello Unico dell’Edilizia (Sue), degli strumenti urbanistici e dei piani attuativi di iniziativa pubblica e privata.

Ad affermarlo l’assessore ai Lavori pubblici, Santi Romagnolo, che sottolinea l’importanza di queste risorse per migliorare e potenziare i servizi a beneficio dei cittadini.

Nello specifico quindi si opererà non solo «la migrazione sul cloud delle applicazioni e dei server comunali», ma «si andrà a ridisegnare l’intera offerta digitale dell’Amministrazione comunale, con l’utilizzo di piattaforme software innovative che serviranno a velocizzare i processi amministrativi».

EDILIZIA. In particolare sarà potenziato anche lo sportello unico per l’edilizia (Sue) diventato esclusivamente digitale. Tutte le pratiche che riguardano attività edilizie, vanno presentate accedendo alla piattaforma online URBIX in dotazione agli uffici. Il “Sue” cura tutti i rapporti fra il privato, i tecnici (ingegneri, architetti, geometri) e il Comune in merito agli interventi edilizi e costituirà l’unico punto di accesso per ottenere titoli abilitativi come Scia, Cila, Sca, permessi di costruire e ogni atto di assenso.

Dunque per i professionisti (ingegneri, geometri, architetti) niente più “viaggi” al terzo piano ma solo comunicazioni telematiche.

