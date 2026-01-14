Tombe danneggiate Cimitero Milazzo, al via i lavori per il ripristino delle sepolture di 28 famiglie 14 Gennaio 2026 Cronaca Le 28 famiglie che hanno subito il danneggiamento delle tombe dei loro cari a seguito del crollo del terrazzamento nell’area B del cimitero comunale, presto potranno vedere la sistemazione di quanto distrutto. Il responsabile del procedimento Carmelo Dragà ha infatti pubblicato l’avviso con il quale comunica che decorsi 30 giorni si procederà all’esecuzione degli interventi di ripristino su queste tombe gentilizie private danneggiate dal crollo del terrazzamento. Da qui l’invito agli eredi o aventi diritto interessati a prendere contatto con gli uffici preposti per la presa visione degli interventi e concessione del nulla osta incondizionato all’esecuzione dei lavori a totale carico dell’Ente, necessario alla formalizzazione e legittimazione ad intervenire sulle sepolture interessate. Trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, si procederà all’esecuzione dei lavori intendendo tacitamente acquisiti i consensi degli interessati, risultando prevalente l’interesse pubblico con la messa in sicurezza dei luoghi per garantire l’incolumità, la funzionalità ed al decoro del cimitero comunale. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.781 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT