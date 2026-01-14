Milazzo, trovato un altro ordigno bellico in via Marinaio d’Italia. Area presidiata 14 Gennaio 2026 Cronaca 1 Commenta In via Marinaio d’Italia è stato trovato un altro ordigno bellico nei pressi del campo sportivo Marco Salmeri. Scoperta fatta da una ragazza a poco più di una settimana dall’operazione portata avanti dall’Esercito Italiano per disinnescare e distruggere la bomba trovata in via Migliavacca. Si tratta di un piccolo ordigno bellico della seconda guerra mondiale (30×10).Sul posto una pattuglia della Polizia di Stato e la Polizia Locale. Si attende l’arrivo degli artificieri. Intanto la zona rimane presidiata dalle Forze dell’Ordine. Nella stessa zona due anni fa è stato ritrovato un ordigno simile a questo. IN AGGIORNAMENTO. Non si tratta di una bomba ma di una granata di artiglieria facile da disinnescare. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 8.338 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT