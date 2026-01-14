Dopo un primo biennio di attività con riscontri positivi, riconosciuti anche dalla Protezione civile regionale, il Gruppo comunale dei Volontari di Protezione civile punta a rafforzarsi ulteriormente.

Il sindaco Pippo Midili, l’assessore Francesco Coppolino e il dirigente del settore Giacomo Villari hanno disposto la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse finalizzata all’ammissione al gruppo.

Coloro che presenteranno la domanda entro il 31 di questo mese saranno contattati dal servizio comunale di protezione civile per un colloquio conoscitivo/motivazionale e inseriti nell’attuale Gruppo che avrà la funzione di supportare la struttura esistente nelle attività di prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze in modo volontario e gratuito.

«Il Gruppo comunale dei Volontari di Protezione civile è una figura diversa dalle normali associazioni – spiega l’assessore al ramo Francesco Coppolino –. Pur restando sempre una realtà di volontariato, a differenza di un’associazione che nasce per volontà di privati cittadini, il gruppo comunale nasce per volontà dell’amministrazione. Mi auguro che vi siano adesioni per rendere l’attuale realtà sempre più riferimento per il territorio».

Questa la documentazione prevista e il modello dell’istanza https://www.comune.milazzo.me.it/novita/avvisi/manifestazione-di-interesse-per-l-ammissione-al-gruppo-comunale-di-volontariato-di-protezione-civile-citta-di-milazzo/

