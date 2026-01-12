Si è svolta la riunione del direttivo dell’Associazione Stella Maris, con sede a Milazzo, finalizzata all’elezione delle nuove cariche sociali, passaggio fondamentale per garantire continuità all’opera dell’associazione, da sempre punto di riferimento imprescindibile per i naviganti.

Un impegno nato dalla visione e dalla sensibilità di un autentico “lupo di mare”, Matteo Di Flavia, che ha saputo comprendere profondamente le difficoltà umane, sociali e spirituali di chi vive lunghi periodi lontano dalla propria famiglia e dalla propria terra, spesso in paesi stranieri.

Dalla riunione è emersa una scelta di grande valore simbolico e sostanziale: per la prima volta l’Associazione sarà guidata da una donna. Il nuovo direttivo, infatti, è composto da: presidente l’avvocato Maruzzella De Simone, vice presidente Pino Di Flavia, segretario Fabio Risitano, vice segretario: Salvatore Scalzo, consiglieri Alberto Bonaccorsi, Ettore Giulio Resta, Placido Cama, Alessandro Florio

L’elezione di Maruzzella De Simone alla presidenza rappresenta un segnale di rinnovamento e inclusione, oltre a testimoniare la crescente presenza e il ruolo attivo delle donne in ambiti tradizionalmente legati al mondo marittimo, senza rinunciare alla competenza e al forte spirito di servizio che da sempre contraddistinguono Stella Maris.

Accanto alla struttura organizzativa, viene ribadita l’importanza non marginale ma centrale dell’assistenza spirituale, elemento fondante dell’azione dell’Associazione. Un sostegno prezioso per chi affronta solitudine, lontananza e sacrifici legati alla vita in mare.

Rivestono infatti un ruolo fondamentale: Padre Saverio Cento, dell’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, Cappellano del Porto e Assistente Pastorale della Stella Maris e Don Carmelo Russo, Delegato Diocesano per l’Apostolato del Mare.

La loro presenza garantisce ascolto, conforto e accompagnamento spirituale, valori irrinunciabili per l’umanizzazione del lavoro marittimo.

Un sentito ringraziamento da parte dell’associazione viene infine rivolto al Comandante Alessandro Sarro e all’Autorità Portuale, per il costante incoraggiamento e la concreta disponibilità dimostrata nei confronti dell’Associazione e delle sue finalità. Con il nuovo Direttivo, Stella Maris Milazzo si prepara a proseguire il proprio cammino nel solco della tradizione, guardando al futuro con rinnovata energia, attenzione alle persone e fedeltà alla propria missione.

