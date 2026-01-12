Svincolati Milazzo – Tecnoeleva Adria Bari 85-72. Parziali 19-12 35-28 62-49. Una Svincolati Milazzo ancor più versione green batte l’Adria Bari e festeggia la prima vittoria dell’anno davanti al proprio pubblico.

La formazione di Coach Priulla priva ancora di Lalic e con Costa non al meglio, registra in avvio la buona partenza dei pugliesi che con Grassi e Vujic in evidenza vanno sul +6. La Svincolati si sblocca con la tripla di Malual ed una realizzazione di Costa ed è – 1 dopo tre minuti di gioco. Bari rimane avanti ed a 4’18 dalla prima sirena il punteggio è 9-12. Il finale della frazione è tutto di marca milazzese, Malual e Spada realizzano da oltre l’arco ed i canestri a seguire di Marangon e La Bua valgono il +7 al termine del primo quarto.

In avvio della seconda frazione il trio Spada – La Bua – Alioto lancia Milazzo sul +13. La compagine di Coach Carolillo prova a ridurre il gap ed è – 6 a 6’00 dal riposo lungo. I mamertini però ricacciano dietro Bari, Rimsa con una schiacciata di forza e la tripla di Maiorana valgono il +13. Nel finale del periodo i pugliesi con Musikic e Grassi riducono il gap ed è – 7, punteggio 35-28.

Al rientro dagli spogliatoio Bari va sul – 3, pronta però la risposta della Svincolati che con le triple di Malual e Spada allunga sul +9. Gli ospiti però reagiscono e tornano sotto ed a metà frazione toccano il – 4 .Capitan Bolletta si accende, Musikic colpisce a seguire ed i biancorossi restano attaccati alla gara, – 3. Arriva il festival delle triple in casa Milazzo, Bolletta, Alioto ed ancora il capitano della Svincolati vanno a segno dalla distanza per il +12, 59-47. I Baresi provano a scutersi, ma una nuova bomba di Maiorana vale il +13 al giungere della penultima sirena, 62-49.

Ultimi dieci minuti, La Bua realizza cinque punti consecutivi lanciando i suoi sul +18. Talluto non ci sta, Bari accorcia ed a 6’48 dalla fine va sul – 10. Coach Priulla chiama timeout, al rientro Malual rimpingua il suo tabellino mentre Garcia piazza la tripla del – 9. È ancora La Bua ad ergersi a protagonista, da oltre l’arco e con un nuovo canestro dalla media rilancia Milazzo sul +14. Grassi non vuole alzare bandiera bianca – 11, Rimsa lotta nel pitturato mentre Maiorana ed una nuova bomba di Malual catapultano i milazzesi sul +18. Nel finale Musikic prova a rendere meno pesante il passivo, ma la vittoria dei milazzesi è ormai in cassaforte e cosi sulla sirena finale il tabellone segna il punteggio di 85-72.

Svincolati Milazzo. Maiorana 9 Malual 20 Costa 2 Spada 8 Amato, Lalic ne Bolletta 15 Rimsa 7 Alioto 5 Marangon 4 La Bua 14. All.Priulla /Vice All.Costantino /2^Ass. Mammina.

Tecnoeleva Adria Bari. Talluto 5 Musikic 18 Rubino, Calcagni 8 Madonna ne Dabo 2 Vujic 7 Palmisano ne Grassi 20 Garcia 12 All.Carolillo

Arbitri : Filesi – Giunta

