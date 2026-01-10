Scossa di terremoto sveglia Milazzo, sisma di magnitudo 5.1 10 Gennaio 2026 Forte scossa di terremoto avvertita a Milazzo. E’ stato un sisma di magnitudo ML 5.1, registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria), che ha svegliato buona parte della popolazione milazzese e di tutta la provincia. Moltissime le segnalazioni soprattutto nei centri costieri. La scossa, nel Mar Ionio, con epicentro in mare e a circa 17 chilometri da Brancaleone (Reggio Calabria) è stata alle 05:53:11 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7492, 16.2262 ad una profondità di 65 chilometri. Il sisma, di notevole intensità, è stato avvertito distintamente in diverse aree della Calabria (soprattutto nella costa tirrenica) e della Sicilia orientale (in particolare a Messina e in tutta la provincia) facendo tremare gli edifici. Al momento non si segnalano danni a persone o strutture, ma sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile e degli enti competenti. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 4.499 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT