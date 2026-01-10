Il Questore Annino Gargano saluta la città di Messina per ricoprire l’incarico di Questore della provincia di Bari, orgoglioso dei risultati raggiunti grazie all’encomiabile lavoro dei Funzionari e del personale di tutte le articolazioni della Polizia di Stato della provincia.

Prende il posto di Gargano Salvatore La Rosa, nuovo questore designato per la città dello Stretto.

Salvatore La Rosa, nato a Messina nell’aprile del 1962, è stato già nella Città dello Stretto come questore vicario. Promosso dirigente superiore nel 2017, dal primo agosto dello stesso anno è stato nominato questore di Ragusa; nel novembre del 2019 ha lasciato la Questura di Ragusa per assumere l’incarico di questore di Trapani. Nominato dirigente generale di Pubblica sicurezza, dal 20 maggio del 2024 ha assunto la direzione della Questura di Reggio Calabria, fino all’arrivo adesso a Messina.

Nella sala riunioni della Caserma “Nicola Calipari”, alla presenza del Prefetto di Messina Cosima Di Stani, il Questore Gargano ha incontrato il personale della Polizia di Stato che presta servizio presso la Questura, i Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza, le Specialità della Polizia di Stato ed il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, ringraziando tutti per il servizio reso durante il suo mandato di quasi due anni, sottolineando la preziosa e fruttuosa sinergia tra tutte le componenti della Polizia di Stato che, in uno con le altre Istituzioni, ha consentito di garantire, nel territorio messinese, l’ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione e la repressione dei reati, la concreta vicinanza ai cittadini.

Da parte della Polizia di Stato al Questore Annino Gargano vanno i più sinceri ringraziamenti per la grande professionalità, la determinazione ed il volto umano che hanno contraddistinto la sua guida della Questura di Messina, ed i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso ed impegnativo incarico nel capoluogo della Regione Pugliese.

