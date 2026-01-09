Per il terzo anno consecutivo è tra le eccellenze sanitarie italiane in fisioterapia, premiato tra le migliori tecniche rigenerative. E’ la nuova conquista professionale di Antonino Spoto, fisioterapista milazzese d’eccellenza molto rinomato e abilitato ad eseguire una vasta gamma di trattamenti per il recupero funzionale e di rieducazione posturale. Con un curriculum ricco di varie esperienze professionali nel mondo del lavoro e della formazione presso enti e aziende sanitarie conosciute di alto livello, gode di specializzazioni e competenze avanzate; si dedica a fornire cure personalizzate ed efficaci per ogni paziente, garantendo un recupero ottimale e migliorando le condizioni fisiche della vita. Esegue servizi di qualità in fisioterapia, sempre aggiornato alle nuove tecnologie, tecniche innovative e studi.

Il titolo è stato conferito da Esi Eccellenze Sanitarie Italiane (marchio ufficialmente registrato in Italia e all’estero dal ministero delle imprese e del made in Italy ufficio marchi e brevetti), Eccellenza in Fisioterapia, Rigenera 2.0 per la “Tecnica d’infiltrazione senza ago”.

Un programma terapeutico di fisioterapia e medicina rigenerativa avanzata che sfrutta macchinari tecnologicamente innovativi per infiltrazioni senza ago e trattamenti personalizzati mirando a rigenerare i tessuti e curare varie patologie croniche e acute con risultati eccellenti, nessun effetto collaterale, attraverso l’uso di sostanze specifiche sicuro e senza dolore, certificato da studi scientifici. Una tecnica che ha ampia applicabilità adatto per ginocchia, anche, spalle, gomiti, mani, piedi, colonna vertebrale (lombo-sacrale e cervico-dorsale),ATM(articolazione temporomandibolare), protrusione ernia discale. Con componenti come Ozono, Acido ialuronico, Collagene, Glucosamina, Condroitina, MSM, Bromelina, Boswellia, Arnica, Mentolo, Vitamine.

L’obiettivo è quello di Ridurre dolore e infiammazione, supportare e stimolare la rigenerazione della cartilagine, migliorare la funzionalità articolare. In sintesi si tratta di un approccio moderno di fisioterapia rigenerativa che combina la tecnologia non invasiva con sostanze nutritive promettendo sicurezza, efficacia e comfort per il paziente.

«Sono onorato – confessa il dottore Spoto – di essere stato premiato. Il mio ringraziamento va soprattutto a tutti i miei pazienti».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin