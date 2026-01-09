Istituito a palazzo dell’Aquila l’ufficio gare. Una decisione quella adottata dalla giunta municipale per accelerare i tempi – attualmente il Comune di Milazzo aveva una convenzione con la Centrale di committenza “Tirreno ecosviluppo 2000” di Venetico – e avere una struttura organizzativa permanente deputata alla gestione centralizzata delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Il dirigente del 6° settore, Domenico Lombardo si è già attivato per rendere l’ufficio gare operativo individuando il responsabile, nella persona del dipendente comunale Giuseppe Cotruzzolà e il gruppo operativo composto dai funzionari Francesca Santangelo, Tommaso Maimone, Domenica Buueti e Alberto De Gaetano.

Con la piena operatività il Comune ha comunicato alla centrale di committenza di non procedere all’indizione delle gare non ancora calendarizzate che verranno appunto espletate direttamente dal neo ufficio comunale che opera anche in maniera intersettoriale.

La prima gara che sarà espletata sarà quella dell’affidamento dei lavori per l’adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell’ex Convento Cappuccini, comprensiva della fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a servizi socioeducativi e sociali per i minori.

Importo a base d’asta € 464.388,19 oltre I.V.A

