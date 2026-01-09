BROLO. Domenica 11 gennaio, alle 17.30, la Sala Rita Atria di Brolo ospiterà “Voci dal mare. L’esperienza della Freedom Flotilla”, un importante momento di confronto e approfondimento con Elisabeth Di Luca, educatrice in emergenza e attivista della Freedom Flotilla, coalizione internazionale apartitica di campagne che difendono libertà e

diritti umani.



L’iniziativa, organizzata da Michelangelo Gaglio, Pierluigi Gammeri, Antonio Traviglia, Francesco Mastrolembo e Alessandra Gagliardo sarà un’occasione di dialogo su temi di grande attualità: la situazione a Gaza, le missioni civili di solidarietà via mare e via terra e il ruolo della società civile di fronte al genocidio e alle sistematiche violazioni dei diritti fondamentali.



Attraverso la testimonianza diretta di Elisabeth Di Luca, il pubblico potrà conoscere da vicino l’esperienza della Freedom Flotilla, nata per rompere l’isolamento della Striscia di Gaza e portare aiuti umanitari, informazione e attenzione internazionale.



L’evento si propone come uno spazio di ascolto, riflessione e confronto, aperto a cittadini, studenti, associazioni e a chiunque senta l’esigenza di comprendere e interrogarsi su ciò che sta accadendo nei territori palestinesi, ponendo al centro le conseguenze umane, sociali e politiche del conflitto.



Elisabeth Di Luca è una educatrice esperta in contesti di emergenza, era l’unica donna fra gli italiani presenti tra le 9 persone – in particolare personale medico sanitario – a bordo della nave di aiuti umanitari Conscience che era diretta verso Gaza con la Freedom Flottilla Coalition. L’imbarcazione è stata bloccata dalla marina israeliana, con l’arresto di tutto l’equipaggio.



https://www.facebook.com/events/1760942717917213



Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin