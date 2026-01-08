Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore che accende i riflettori su una struttura storica per Milazzo, la chiesa di S. Antonio da Padova che si trova al Capo.

Va ricordato che il Comune di Milazzo, proprio di recente, ha inserito un progetto di ristrutturazione della struttura, di proprietà della Curia, nel piano triennale delle opere pubbliche. L’intento è quello di intercettare eventuali finanziamenti che possano esser utilizzati dalla Curia.

LA LETTERA. Spettabile redazione, invio questa lettera chiedendone la pubblicazione perché vorrei che il contenuto fosse portato alla conoscenza della cittadinanza milazzese che forse se ne è già accorta ma al spesso “parla… stando zitta”.

Almeno tre, quattro volte l’anno torno a casa a Milazzo e ieri ho fatto un giro in uno dei posti più belli e famosi del Capo di Milazzo, la Chiesa di S. Antonio da Padova da cui parte anche il famoso e tanto pubblicizzato cammino di S. Antonio che arriva fino a Padova attraversando tutte le regioni d’Italia.

Con tristezza e rabbia ho visto lo stato di abbandono della chiesa e di tutto l’ambiente che porta alla cappella rupestre come documentato dalle foto allegate.

Mi domando come è possibile che accada una cosa del genere? Si spendono soldi per le luminarie del centro, si investono migliaia di euro per diffondere l’immagine turistica di Milazzo e si abbandona uno dei posti più iconici? Non ho risposte ma solo tanta tristezza nel verificare come il Comune e la Curia abbiano lasciato questo angolo monumentale…. all’incuria.

SALVATORE SINDONI

