Incidente sul lavoro a Fondachelli Valdina. Un uomo di 69 anni, originario di Avellino, ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto da un’altezza di circa quattro metri all’interno dei capannoni di un’azienda specializzata nella produzione di laterizi.

L’operaio, al momento dell’incidente, stava eseguendo lavori di saldatura su alcuni travi in ferro e le sue condizioni sono apparse subito gravi. I titolari dell’azienda hanno subito allertato i soccorsi, ma, nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari, per il lavoratore non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri. Avviata l’attività di indagine per ricostruire con precisione le circostanze dell’accaduto.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin