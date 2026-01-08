Il candidato a sindaco di ControCorrente Peppe Falliti sabato 10 gennaio presenterà il suo programma elettorale.

L’appuntamento è a palazzo d’Amico alle 17. Al suo fianco l’onorevole Ismaele La Vardera e il consigliere comunale Damiano Maisano che a Milazzo rappresenta il partito.

La candidatura del medico milazzese è stata presentata lo scorso novembre durante un incontro pubblico.

Peppe Falliti è il primo candidato sindaco del movimento Controcorrente recentemente fondato dal deputato all’Ars Ismaele La Vardera. Andrà a scontrarsi con il sindaco uscente Pippo Midili e Lorenzo Italiano che hanno già ufficiliazzato la candidatura alle amministrative di Milazzo programmate per maggio 2026.

