Si svolgeranno oggi, giovedì 8 gennaio, alle 15,30 nella chiesa milazzese di San Papino i funerali di Rita Pergolizzi, mamma di Gioacchino Abbriano, segretario del Partito Democratico di Milazzo.

A Gioacchino e alla famiglia Abbriano le condoglianze di Rossana Franzone e della redazione di Oggi Milazzo.

Visite: 2.326