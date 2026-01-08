E’ morta la mamma di Gioacchino Abbriano, segretario del Pd di Milazzo. Oggi a San Papino i funerali 8 Gennaio 2026 Cronaca Si svolgeranno oggi, giovedì 8 gennaio, alle 15,30 nella chiesa milazzese di San Papino i funerali di Rita Pergolizzi, mamma di Gioacchino Abbriano, segretario del Partito Democratico di Milazzo. A Gioacchino e alla famiglia Abbriano le condoglianze di Rossana Franzone e della redazione di Oggi Milazzo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.326 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT