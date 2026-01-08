Domani l’ultimo saluto ad Alessandro Insigna, il 48enne trovato morto al Tono 8 Gennaio 2026 Cronaca Si svolgeranno domani, venerdì 9 gennaio, alle 16, i funerali di Alessandro Insigna, l’uomo di 48 anni trovato morto la mattina di sabato 3 gennaio al Tono a Milazzo. L’ultimo saluto ad Alessandro verrà dato nella chiesa del Carmine. Dopo il ritrovamento del cadavere la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto diretta da procuratore capo Giuseppe Verzera ha aperto un’inchiesta delegando la Capitaneria di Porto, intervenuta per prima sul posto con la Polizia di Stato e il 118. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.377 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT