È andato in scena al Teatro Trifiletti lo spettacolo di danza “Christmas Dream – L’essenza del Natale”, a cura della scuola di danza diretta da Cetty Salvadore.

Lo spettacolo ha raccontato le tradizioni del periodo natalizio, partendo dal Natale, passando per il Capodanno e concludendosi con l’Epifania. Il teatro ha registrato il tutto esaurito.

La direttrice Cetty Salvadore ha deciso di destinare il ricavato della vendita dei biglietti all’associazione Aiutamamme di Milazzo, che a sua volta devolverà la somma a una famiglia bisognosa del territorio.

«Sono felice – ha detto Cetty Salvadore – di sostenere da anni questa associazione che rappresenta un orgoglio per la nostra città».

