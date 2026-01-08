Al Trifiletti lo spettacolo “Christmas Dream. L’essenza del Natale”. Il ricavato all’associazione Aiutamamme 8 Gennaio 2026 Brevi È andato in scena al Teatro Trifiletti lo spettacolo di danza “Christmas Dream – L’essenza del Natale”, a cura della scuola di danza diretta da Cetty Salvadore. Lo spettacolo ha raccontato le tradizioni del periodo natalizio, partendo dal Natale, passando per il Capodanno e concludendosi con l’Epifania. Il teatro ha registrato il tutto esaurito. La direttrice Cetty Salvadore ha deciso di destinare il ricavato della vendita dei biglietti all’associazione Aiutamamme di Milazzo, che a sua volta devolverà la somma a una famiglia bisognosa del territorio. «Sono felice – ha detto Cetty Salvadore – di sostenere da anni questa associazione che rappresenta un orgoglio per la nostra città». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.556 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT