Il servizio idrico integrato del Comune di Milazzo ha comunicato che per lavori urgenti finalizzati alla riparazione di un tratto di tubazione delle rete idrica della zona di Corriolo, nella giornata di mercoledì 7 gennaio mancherà l’acqua dalle ore 9 sino a fine lavori nelle abitazioni dell’area di Corriolo, di via Gramsci, via Tonnara e via Acqueviole.

