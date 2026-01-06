Mercoledì 7 gennaio niente acqua nelle aree di Corriolo, via Gramsci, via Tonnara e via Acqueviole 6 Gennaio 2026 Brevi Il servizio idrico integrato del Comune di Milazzo ha comunicato che per lavori urgenti finalizzati alla riparazione di un tratto di tubazione delle rete idrica della zona di Corriolo, nella giornata di mercoledì 7 gennaio mancherà l’acqua dalle ore 9 sino a fine lavori nelle abitazioni dell’area di Corriolo, di via Gramsci, via Tonnara e via Acqueviole. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 948 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT