E’ in programma domani 6 gennaio, alle 6 del mattino, la tradizionale processione del Bambinello. Il corteo religioso partirà dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore retta da padre Saverio Cento che si trova nel borgo marinaro di Vaccarella a Milazzo. Al Termine seguirà la benedizione e la Santa Messa.

La statua di Gesù Bambino custodita nella chiesa di Santa Maria Maggiore

La processione del Bambinello di Vaccarella è una delle più radicate tradizioni religiose del borgo marinaro. La celebrazione religiosa inizia molto presto, l’uscita del simulacro dalla chiesa avviene prima dell’alba. I fedeli e i devoti accompagnano la statua tra le stradine del borgo lungo un itinerario che attraversa il cuore della comunità, con soste per preghiere e canti religiosi. Tradizionalmente, alla processione partecipa la banda musicale che con la musica creaun’atmosfera di devozione e condivisione tra gli abitanti, nonostante il freddo tipico di gennaio.

ORIGINE E SIGNIFICATO. Legame con l’Epifania: La processione si svolge ogni 6 gennaio in occasione della festa dell’Epifania, che nel calendario cristiano celebra la manifestazione di Gesù Bambino al mondo, con l’adorazione dei Re Magi. Questa festa segna anche la conclusione del periodo natalizio. Tradizione centenaria: Secondo la memoria storica locale, la processione ha radici che risalgono a oltre un secolo fa. In origine erano i pescatori e le famiglie del rione Vaccarella a portare in strada la statua del Bambinello per chiedere una benedizione per il nuovo anno, invocando protezione, salute e prosperità per il lavoro sul mare e per la comunità. Il Bambinello: La statua portata in processione è un Bambino Gesù di arte sacra (probabilmente di fattura settecentesca e restaurata nei decenni), conservata nella Chiesa di Santa Maria Maggiore nel borgo di Vaccarella.

FUNZIONE CULTURALE E SOCIALE: Devozione popolare: Oltre all’aspetto strettamente religioso, la processione rappresenta un rito collettivo che rafforza l’identità e la coesione della comunità di Vaccarella e di Milazzo. Conservazione delle tradizioni: È un evento che collega sensibilità antiche, legate alla protezione del lavoro dei pescatori e alle richieste di grazia per l’anno che comincia, con la liturgia cattolica dell’Epifania.

L’addobbo floreale della vara è stato realizzato per il 60esimo anno consecutivo dal maestro Antonuccio.

La sera è previsto il concerto della Corale Aura Vocis.

