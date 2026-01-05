E’ stata fatto brillare ieri in una cava di Barcellona Pozzo di Gotto l’ordigno rinvenuto lo scorso 16 dicembre in un cantiere edile di via Migliavacca, nel quartiere di San Paolino.

E’ stato l’ultimo atto di una giornata intensa, vissuta anche con una certa apprensione sino a quando gli uomini del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo dell’Esercito Italiano guidati dal milazzese Colonnello Pasquale Mannino hanno estratto la spoletta grazie all’ausilio di un robot comandato a distanza.

COLONNELLO MANNINO: https://www.facebook.com/share/v/14LScQUMQF4

Subito dopo sono state infatti dichiarate cessate le attività del Centro operativo comunale e della struttura organizzativa allestiti all’interno dell’aula consiliare di palazzo dell’Aquila. All’interno del Comune i lavori sono stati coordinatI dal sindaco Pippo Midili, dall’assessore Francesco Coppolino e dal comandante della Polizia Locale Giacomo Villari.

Quello che è stato definito il Il “Bomba Day”, caratterizzato da un’imponente organizzazione che ha coinvolto oltre duecento persone, con la regia della Prefettura e del Comune di Milazzo va in archivio con un bilancio positivo.

Sono stati impegnati nelle operazioni di gestione e controllo del territorio quindici agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Milazzo, dodici dell’Arma dei Carabinieri, sei della Guardia di Finanza.

In campo anche i volontari della Croce Rossa della sezione milazzese. Ventitré in tutto, presente anche il vicepresidente regionale, la sezione Tirreno Nebrodi e un medico.

Per quanto riguarda l’OdV APCARS di San Filippo del Mela erano presenti con nove volontari e due mezzi PK di cui uno DRPC.

Sicuramente a soffrire il maggiore disagio per un evento che mai si era registrato non solo a Milazzo ma nell’intera provincia di Messina, solo i circa 1500 residenti della “zona rossa” che sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni.

Anche questa fase – che è stata quella che ha aperto la mattinata – si è svolta comunque in maniera serena grazie proprio al lavoro del personale comunale, dei trentatré agenti della Polizia Locale, dei sedici volontari della Protezione Civile di Milazzo e San Filippo del Mela e della Croce Rossa che hanno svolto un ruolo encomiabile assistendo soprattutto le persone più fragili.

Poi, quando tutti i settori interessati sono stati posti in sicurezza è iniziata l’attività di bonifica col disinnesco dell’ordigno che – come è noto – si trovava in un cantiere edile di via Migliavacca, nel quartiere San Paolino.

In tutto sono stati impiegati ventotto mezzi, ambulanze comprese.

Gli uomini del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo dell’Esercito Italiano hanno estratto la spoletta grazie all’ausilio di un robot comandato a distanza e la stessa è stata fatta esplodere in sicurezza. Questo primo intervento, iniziato intorno alle 9 si è concluso poco prima delle 11. A quel punto l’ordigno, una bomba d’aereo da 250 libbre (circa 115 Kg) risalente dell’ordigno, risalente alla seconda guerra mondiale, ormai neutralizzato, è stato caricato su un mezzo dell’Esercito, partito intorno alle 11:15 da Milazzo per essere trasferito, scortato dalle forze dell’ordine, in una cava tra Barcellona Pozzo di Gotto e Santa Lucia del Mela dove è stato fatto brillare intorno alle 14.

DISTRUZIONE ORDIGNO BELLICO https://www.facebook.com/share/v/17SbfYiuGq/

Già poco prima di mezzogiorno, quando il mezzo dell’Esercito aveva lasciato il territorio di Milazzo era stato dato il via libera ai cittadini per poter rientrare nelle loro abitazioni.

Soddisfatto il sindaco Pippo Midili che in diretta social ha fatto un primo bilancio di quanto avvenuto. «La macchina organizzativa – ha detto il primo cittadino – si è mossa perfettamente. Tutto è filato liscio e non si è registrato nessun inconveniente. Grazie a tutti i cittadini interessati dalla zona rossa per la pazienza e la collaborazione prestata. Ai militari del Genio Guastatori per l’eccellente lavoro svolto; alla prefettura ed al suo personale, alle forze dell’ordine, al personale Cri, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia Costiera, Protezione Civile Regionale e Comunale, alle Associazioni di volontariato, all’Asp, all’Autorità di Sistema Portuale, alle donne ed uomini della Polizia Locale ed ai dipendenti tutti del Comune di Milazzo che hanno espresso al meglio il loro impegno ed il loro lavoro per superare le criticità ed aiutare le persone interessate dall’intervento. Grazie al Parco Corolla, alla Raffineria ed alla Chiesa della Trasfigurazione per l’impegno e l’ospitalità, e l’istituto Majorana. Milazzo ha dato esempio di grande coesione. ».

Prezioso, infatti, il supporto dell’istituto Majorana di Milazzo che ha creato l’app utilizzata per smarcare dall’elenco le persone che lasciavano le proprie abitazione durante l’evacuazione.

Ecco l’elenco completo delle associazioni che hanno collaborato alla perfetta riuscita delle operazioni: G.C. MILAZZO, CRI MILAZZO ISOLE EOLIE, G.C. VILLAFRANCA ELIOS, CLUB RADIO CB, APCARS, ANVVFC TORREGROTTA, MISERICORDIA SPADAFORA, VIGILANZA AMBIENTALE PELORITANA, MAGNAVIS, LA PANTERA, G.C. S. LUCIA MELA ELIOS.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin