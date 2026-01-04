Tutto pronto per le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico ritrovato a Milazzo. La complessa operazione, prevista nella mattinata di domani 4 gennaio verrà effettuata dal 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo dell’Esercito Italiano.

Il sindaco, quale Autorità locale di protezione civile, ha adottato l’ordinanza per l’evacuazione della zona interessata che riguarderà 1500 cittadini e coprirà un raggio di circa 334 metri dal punto in cui è stato rinvenuto l’ordigno.

Nella zona rossa non dovranno essere presenti veicoli di alcun tipo in sosta lungo le strade. La cittadinanza coinvolta ha già ricevuto tutte le informazioni necessarie, peraltro pubblicate sul sito dell’Ente, che indicano, fra l’altro, i tempi e le modalità di evacuazione decise nonché le aree di accoglienza individuate per la dovuta assistenza. Particolare attenzione è stata anche rivolta ai soggetti “fragili” che necessitano di assistenza, prevista anche per gli animali di affezione presenti negli edifici da evacuare. Il Questore curerà il coordinamento tecnico delle Forze dell’Ordine e di Polizia per i profili di sicurezza e ordine pubblico ed è previsto che la Capitaneria di Porto, con il concorso della Sezione Navale della Guardia di Finanza, curerà i controlli negli specchi acquei portuali.

Allo scopo di fronteggiare le richieste di soccorso sanitario, sono state altresì definite le opportune misure tese a garantire il soccorso presso le Strutture ospedaliere, oltre alla predisposizione di apposite ambulanze medicalizzate nei punti prestabiliti. Per meglio coordinare e affrontare qualsiasi situazione di emergenza che possa venirsi a creare nel corso delle operazioni, la pianificazione messa in atto prevede anche l’attivazione del Soccorso Tecnico a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e di quello Sanitario a cura del SUES 118 e dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Le attività sul posto saranno gestite dal Centro Operativo Avanzato, che verrà costituito alle 6 del 4 gennaio presso la Sede Municipale di Milazzo e coordinato da questa Prefettura, operando in raccordo con il C.O.C..

