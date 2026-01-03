Trovato stamattina intorno alle 5.30 il cadavere di un uomo sulla spiaggia della ngonia del Tono, esattamente sotto il lido che si trova nella piazza.

A ritrovare il corpo senza vita è stato il milazzese Francesco Pensabene che era sulla spiaggia per un raduno sportivo.

L’uomo, che pare avere una quarantina di anni, aveva la parte inferiore senza vestiti e la parte superiore coperta da una camicia scacchi. probabilmente un pigiama.

«Stavo aspettando – racconta Francesco Pensabene – l’arrivo dei miei compagni di allenamento. Era ancora buio e come ogni volta stavo controllando la battigia con la torcia del telefonino prima di immergermi. Il nostro percorso di corsa, infatti, prevede al termine il bagno nell’acqua fredda del mare. Ho subito notato il corpo che galleggiava tra le onde e fatto scattare l’allarme».

Immediato l’intervento della Capitanetia di Porto e del 118. Il corpo è stato portato via dopo aver fatto i dovuti rilievi. Sul corpo non ci sono evidenti segni di violenza.

IN AGGIORNAMENTO.

