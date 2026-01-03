Milazzo, identificato il cadavere trovato oggi al Tono. Ieri denunciata la scomparsa 3 Gennaio 2026 Terminata la ricerca. La salma rinvenuta nella mattinata odierna è stata identificata. Si tratta di Alessandro Insinga, milazzese classe 1977. Ieri la famiglia aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri. Proseguono, sotto il coordinamento della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto le attività investigative volte ad accertare le cause del decesso. L’uomo da anni soffriva di problemi psichiatrici. Non si esclude il gesto volontario. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 24.263 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT