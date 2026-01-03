Rosario Trio, insegnante in pensione milazzese di 68 anni, è stato ritrovato ieri pomeriggio senza vita alla fine di una salita che aveva raggiunto in sella alla sua mountain bike.

Alcuni ciclisti di passaggio lo hanno notato sulle colline sovrastanti le zone Liarusa e Imbardo tra San Pier Niceto e Monforte San Giorgio. Immediato l’intervento dei soccorsi e dei Carabinieri della stazione di Monforte San Giorgio guidati dal maresciallo Antonino Maiorana, per gli accertamenti e i rilievi del caso. Pare che la causa del decesso sia stata un malore.

A Milazzo l’uomo era molto conosciuto anche per la sua passione sportiva che svolgeva sistematicamente con tanti amici.

