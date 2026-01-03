«Abbiamo trovato il cadavere alla Ngonia di Milazzo – commenta il Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo Walter Di Marco, raggiunto da Oggi Milazzo in merito al ritrovamento del corpo esanime stamane alle cinque del mattino – seminudo con la parte superiore coperta da una camicia e la parte inferiore nuda. Abbiamo già avviato le attività di identificazione ma non siamo ancora arrivati a capire di chi si tratta. Per questo motivo chiedo a chi potrebbe sapere di persone scomparse di presentarsi da noi o alle forze dell’ordine per dare qualche dettaglio o presentare denuncia».

Insieme alla Capitaneria di Porto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato. Aperta subito l’indagine coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto guidata da Giuseppe Verzera. Solo l’esame autoptico potrà stabilire le cause del decesso.

«L’uomo – continua Di Marco – di carnagione bianca non sembra essere stato da molto tempo in acqua. La morte deve risalire, secondo una prima ricostruzione, a poco tempo fa. Subito dopo il ritrovamento è uscita in mare una nostra motovedetta per controllare eventuali affondamenti nello specchio di mare della riviera di ponente. Operazione che ha dato esito negativo».

