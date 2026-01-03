Il nuovo anno si apre con due imperdibili appuntamenti serali all’insegna della buona musica, dell’emozione e della condivisione con il Concerto di Inizio Anno 2026 della Banda Musicale dell’Associazione “Giovanni Paolo II” di Olivarella, presieduta da Domenico Mendolia.

Il primo appuntamento è fissato per oggi sabato 3 gennaio, alle 19.30, nella suggestiva cornice della Chiesa Madre “SS. Filippo e Giacomo” di San Filippo del Mela. Il concerto si replicherà domenica 4 gennaio, sempre alle 19.30, al Santuario di “San Francesco di Paola” a Milazzo.

Ad arricchire ulteriormente i due concerti sarà la prestigiosa collaborazione con il Coro “Sentinelle del Mattino” di Milazzo, realtà corale storica e profondamente radicata nel territorio. Banda e coro saranno diretti dal Maestro Giuseppe De Luca, musicista e direttore di grande esperienza e figura di riferimento per entrambe le formazioni, garanzia di qualità artistica ed equilibrio espressivo.

La Banda Musicale “Giovanni Paolo II”, nata nel 2009 all’interno dell’Oratorio dell’Amicizia di Olivarella, rappresenta oggi un punto di eccellenza culturale e musicale, capace di unire formazione, passione e impegno artistico. In questi anni ha collezionato importanti esperienze concertistiche, partecipazioni a eventi di rilievo nazionale e collaborazioni con musicisti di fama, portando con sé il valore educativo e sociale della musica.

Il Coro “Sentinelle del Mattino” di Milazzo, si distingue per la ricchezza del repertorio e per una costante crescita qualitativa. Ispirato al messaggio di Papa Giovanni Paolo II, il coro è da sempre voce viva della musica liturgica e corale, protagonista anche in contesti di grande prestigio come i Giubilei celebrati a Roma.

Due serate che promettono grande musica, emozioni autentiche e un messaggio di speranza, perfetti per iniziare il 2026, lasciandosi avvolgere dall’armonia di suoni e voci.

Articolo di MARCO GITTO

