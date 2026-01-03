Un nuovo anno che si apre nel segno della formazione di qualità e dei risultati concreti. L’Autoscuola Arcobaleno annuncia l’inizio dei nuovi corsi per il conseguimento della patente nautica, in partenza l’8 gennaio 2026, confermandosi un punto di riferimento affidabile per chi desidera affrontare il mare con competenza, sicurezza e passione.

A rendere ancora più significativo questo avvio è il risultato straordinario ottenuto dai corsisti di ottobre, che agli esami di teoria di dicembre hanno registrato un clamoroso 100% di promossi, con uno splendido 11 su 11. Un successo che testimonia l’efficacia del metodo didattico, la preparazione degli istruttori e l’attenzione costante riservata a ogni singolo allievo.

L’Autoscuola Arcobaleno punta da sempre su un percorso formativo chiaro, aggiornato e strutturato, capace di accompagnare i corsisti passo dopo passo, dalla teoria alla pratica, fino al traguardo finale.

La sede dell’Autoscuola Arcobaleno si trova a Barcellona Pozzo di Gotto, in Via San Vito, facilmente raggiungibile e pronta ad accogliere i futuri navigatori.

Per informazioni, iscrizioni e dettagli sui corsi è possibile contattare il numero 090 979 7261.

Con risultati che parlano da soli e nuovi corsi pronti a partire, Autoscuola Arcobaleno continua a tracciare la rotta giusta verso il successo.

