Il Gesù bambino con il volto fasciato e sanguinante posizionato poco prima di Natale sotto l’albero di Piazza Duomo, è stato gettato oggi pomeriggio per strada da un uomo con il volto coperto da occhiali da sole e da un cappellino.

Il “pupazzo” è stato lasciato in via Massimiliano Regis in maniera misteriosa da un signore che sventolava in aria in segno di vittoria un boomerang.

Un gesto misterioso che ha incuriosito i passanti e i gestori dei locali che si trovano nelle via milazzese, una di quelle maggiormente frequentate.

Il Gesù bambino è all’interno di una bacinella con accanto una preghiera in dialetto siciliano che invoca protezione per i bambini vittime di violenze durante le guerre.

Ai piedi dell’albero di Natale era stato lasciato come gesto di protesta per continuare a tenere viva l’attenzione su ciò che sta subendo il popolo palestinese.

