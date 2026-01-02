Nel suggestivo scenario della Ngonia del Tono di Milazzo, si è svolto il tradizionale bagno di Capodanno, “Un tuffo per Salvo”, appuntamento consolidato che ogni 1° gennaio richiama cittadini, sportivi e curiosi. L’evento trasforma il tuffo nelle invernali acque milazzesi in un rito simbolico di positività, condivisione,

preghiera e momento collettivo.

Anche quest’anno il tuffo è stato dedicato alla memoria di Salvatore Andaloro, atleta di nuoto della ASD Swimblu che dedicò la sua vita alla divulgazione dei valori dello sport. La presenza dei familiari di Salvo Andaloro e dei numerosi atleti della società di nuoto SWIMBLU ne ha suggellato il ricordo.

Numerosi i partecipanti che hanno condiviso sorrisi e applausi in riva al mare. Il momento collettivo è stato preceduto dalla preghiera di padre Carmelo Russo, Rettore del Santuario di Sant’Antonio di Capo Milazzo, che ha affidato il nuovo anno alla protezione Divina, con un messaggio di pace e serenità per tutta la comunità.

L’iniziativa è stata promossa dal Movimento Sportivi Milazzesi, ASD Swimblu, ASD Celetriathlon e ASD Don Peppino Cutropia, il supporto della ASD Antica ngonia del Tono ed il patrocinio del Comune di Milazzo, rappresentato dall’assessore allo Sport Antonio Nicosia, a testimonianza della collaborazione tra associazioni sportive e istituzioni locali.

Il tuffo di capodanno, “Un tuffo per Salvo”, conferma la sua natura di evento sportivo e di momento collettivo di socialità e riflessione, capace di coniugare tradizione, fede e senso di comunità, aprendo il nuovo anno sotto il segno della speranza e della condivisione.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin