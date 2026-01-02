Per il secondo anno consecutivo lo stilista milazzese Gianluca Alibrando ha firmato l’abito esclusivo indossato da Federica Panicucci durante la notte di Capodanno targata Mediaset.

Alibrando, noto nel mondo dello spettacolo italiano e scelto da diverse attrici e vip per la sua eleganza, ha realizzato un abito dove forza e delicatezza si incontrano: una luce notturna che attraversa il nero, accendendo la silhouette di bagliori pregiati.

«Si tratta di un vestito – spiega Gianluca – pensato come un rito di passaggio, per accogliere il nuovo anno con eleganza, carattere e mistero, che nasce dalle notti di Stromboli, dove la sabbia nera luccica sotto stelle e luna. La silhouette è essenziale e scolpita, avvolta da un ricamo scuro che si accende di riflessi luminosi, come bagliori nella notte vulcanica. Forza, luce e mistero si incontrano in una visione couture che unisce materia e infinito».

La passione di Gianluca per la moda, classe 1989, ha radici lontane. «Ho sempre avuto la voglia di rendere belle le donne. Già a 14 anni sapevo che avrei voluto fare lo stilista e dopo aver frequentato l’Istituto di Moda Burgo e poi la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) ho decido di tornare a Milazzo, dove lavoro da molti anni».

