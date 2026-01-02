Dalle “Finanziarie” regionale e nazionale altre risorse per il Comune di Milazzo. Le ha annunciate il sindaco Pippo Midili nel corso della “diretta” di fine anno.

L’intervento sicuramente più rilevante è quello della rotatoria di Olivarella, atteso da sempre stante le criticità che caratterizzano quell’incrocio che è punto di snodo tra Milazzo, la SS.113 che conduce a Merì e che collega poi alla viabilità per San Filippo e Santa Lucia del Mela.

La Protezione Civile regionale ha approvato il progetto esecutivo da 400 mila euro nell’ambito dei finanziamenti previsti per la realizzazione delle vie di fuga e quindi adesso potrà essere espletata la gara d’appalto.

«Quello che da sempre si auspicava diventerà un fatto concreto ritengo prima della fine del mandato – ha detto il primo cittadino – sottolineando la sinergia col Comune di San Filippo del Mela che ha ricevuto anche un finanziamento per la rotatoria di Corriolo (contrada Angeli) che darà benefici anche a Milazzo».

Altro finanziamento sempre dalla Protezione Civile, in aggiunta ai 32 mila euro concessi nei giorni scorsi per il Gruppo operativo comunale, riguarda la ristrutturazione dell’ex scuola elementare di Parco Vecchio che è stata destinata a sede della Protezione Civile comunale. «Con queste somme riusciremo a rendere l’immobile operativo e funzionale ad un servizio che oggi per il Comune di Milazzo rappresenta un fiore all’occhiello».

Midili ha poi voluto ringraziare i vertici della Protezione civile per i 620 mila euro ricevuti per la sistemazione del tetto della piscina e il deputato Pino Galluzzo per il finanziamento ottenuto attraverso l’assessorato alle Infrastrutture per la realizzazione della piazza nel quartiere del Sacro Cuore.

Quanto ai contributi giunti dalla Finanziaria nazionale grazie ai buoni uffici della senatrice di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo, si tratta di 200 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria di palazzo D’Amico al fine da migliorare le criticità esistenti determinate dalla vetustà, mentre altri 100 mila euro permetteranno di sistemare il tetto della scuola elementare di Santa Marina.

«Complessivamente tra Palermo e Roma arriveranno altri due milioni – ha concluso il Sindaco – altri due milioni di euro complessivi che portano la dotazione di finanziamenti ottenuti da questa Amministrazione in un quinquennio a quasi 120 milioni di euro. Un risultato che premia la nostra scelta di voler cambiare il voto di Milazzo dopo anni di assoluto immobilismo».

