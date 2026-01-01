Appartamento in fiamme nello stabile dove si trova il supermercato Conad, in via XX settembre. Palazzo evacuato, gli abitanti sono in strada con bambini in lacrime.

Sul posto i Carabinieri e diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Milazzo e Messina che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’intera struttura. Le fiamme si sono propagate subito dopo la mezzanotte, probabilmente causate da un petardo o dall’esplosione di una bombola del gas. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica.

La strada è stata chiusa al transito. Le fiamme divampate al quarto piano si sono propagate velocemente. Al momento non sono stati segnalati feriti.

