Milazzo, abitazione in fiamme in via XX settembre. Palazzo evacuato e strada chiusa (VIDEO) 1 Gennaio 2026 Appartamento in fiamme nello stabile dove si trova il supermercato Conad, in via XX settembre. Palazzo evacuato, gli abitanti sono in strada con bambini in lacrime. Sul posto i Carabinieri e diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Milazzo e Messina che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'intera struttura. Le fiamme si sono propagate subito dopo la mezzanotte, probabilmente causate da un petardo o dall'esplosione di una bombola del gas. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica. La strada è stata chiusa al transito. Le fiamme divampate al quarto piano si sono propagate velocemente. Al momento non sono stati segnalati feriti.