Domani primo gennaio, alle 11:30, come da tradizione, si svolgerà alla Ngonia Tono il Tuffo di Capodanno, appuntamento ormai consolidato e carico di valore simbolico e augurale.

Anche quest’anno il tuffo sarà dedicato al caro Salvo Andaloro, atleta di nuoto e uomo di sport, con l’iniziativa “Un tuffo per Salvo”.

Prima dell’ingresso in acqua è previsto un momento di raccoglimento, alla presenza della famiglia di Salvo, delle diverse realtà sportive e dell’Asd antica ngonia del Tono.

Sarà presente con il saluto l’Amministrazione comunale per porgere il saluto istituzionale.

L’invito, come sempre, è a partecipare numerosi per condividere insieme un gesto di sport, memoria e comunità.

L’iniziativa è organizzata dal Movimento Sportivi Milazzesi, dalla A.S.D. Celertriathlon e dalla Asd Swimblu Milazzo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin