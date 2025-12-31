Capodanno Milazzo, domani alla Ngonia Tono “Un tuffo per Salvo”. Tutti in acqua per salutare il 2026 31 Dicembre 2025 Domani primo gennaio, alle 11:30, come da tradizione, si svolgerà alla Ngonia Tono il Tuffo di Capodanno, appuntamento ormai consolidato e carico di valore simbolico e augurale.Anche quest’anno il tuffo sarà dedicato al caro Salvo Andaloro, atleta di nuoto e uomo di sport, con l’iniziativa “Un tuffo per Salvo”. Prima dell’ingresso in acqua è previsto un momento di raccoglimento, alla presenza della famiglia di Salvo, delle diverse realtà sportive e dell’Asd antica ngonia del Tono. Sarà presente con il saluto l’Amministrazione comunale per porgere il saluto istituzionale.L’invito, come sempre, è a partecipare numerosi per condividere insieme un gesto di sport, memoria e comunità. L’iniziativa è organizzata dal Movimento Sportivi Milazzesi, dalla A.S.D. Celertriathlon e dalla Asd Swimblu Milazzo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 458 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT