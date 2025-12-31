Prestigioso riconoscimento per l’avvocato Salvatore Cirilla, attuale assessore del comune di Capo d’Orlando. Lo Studio Legale di cui è titolare è stato infatti nominato tra i finalisti della XV edizione del prestigioso premio Le Fonti Awards nelle categorie “Avvocato dell’Anno” e “Boutique Legale dell’Anno”, che si terrà a Milano il prossimo 5 marzo, presso la Borsa Italiana, all’interno del Palazzo Mezzanotte.

Le Fonti Awards, riconosciuto a livello internazionale, premia ogni anno le eccellenze professionali che si distinguono per innovazione, competenza e capacità di fornire soluzioni giuridiche efficaci e all’avanguardia.

I Le Fonti Awards si distinguono per la loro rilevanza internazionale, vantando una business community certificata di oltre 10,5 milioni di professionisti. Grazie alla loro presenza globale, i vincitori ottengono un’importante visibilità mediatica, non solo in Italia, ma anche in città strategiche come New York, Londra, Dubai, Hong Kong e Singapore.

