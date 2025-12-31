Capo d’Orlando, l’avvocato Cirilla finalista del prestigioso premio Le Fonti Awards 31 Dicembre 2025 Nei Dintorni Prestigioso riconoscimento per l’avvocato Salvatore Cirilla, attuale assessore del comune di Capo d’Orlando. Lo Studio Legale di cui è titolare è stato infatti nominato tra i finalisti della XV edizione del prestigioso premio Le Fonti Awards nelle categorie “Avvocato dell’Anno” e “Boutique Legale dell’Anno”, che si terrà a Milano il prossimo 5 marzo, presso la Borsa Italiana, all’interno del Palazzo Mezzanotte. Le Fonti Awards, riconosciuto a livello internazionale, premia ogni anno le eccellenze professionali che si distinguono per innovazione, competenza e capacità di fornire soluzioni giuridiche efficaci e all’avanguardia. I Le Fonti Awards si distinguono per la loro rilevanza internazionale, vantando una business community certificata di oltre 10,5 milioni di professionisti. Grazie alla loro presenza globale, i vincitori ottengono un’importante visibilità mediatica, non solo in Italia, ma anche in città strategiche come New York, Londra, Dubai, Hong Kong e Singapore. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 165 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT