Soddisfazione per il finanziamento di 620 mila euro concesso dal Dipartimento regionale di Protezione Civile al Comune di Milazzo per il ripristino della copertura della piscina comunale di via Valverde, arriva anche dal Movimento Sportivi Milazzesi, presieduto da Gianluca Venuti.

«Si tratta – si legge in un comunicato stampa – di una notizia di grande rilievo per la città e per l’intero movimento sportivo locale, che vede finalmente riconosciuta l’importanza strategica di una struttura fondamentale per lo sport, la socialità e la crescita delle giovani generazioni. Il Movimento Sportivi Milazzesi riconosce all’amministrazione comunale l’impegno ed il risultato raggiunto, frutto di un lavoro tecnico, amministrativo e politico che ha saputo intercettare risorse importanti nell’ambito della programmazione europea e della ricostruzione post-eventi calamitosi».

Questo finanziamento ottenuto dall’assessire Francesco Coppolino, rappresenta per il movimento milazzese anche il punto di arrivo di anni di battaglie condivise, di sensibilizzazione costante e di richieste di attenzione verso lo sport in generale ed in particolare all’indirizzo di un impianto sempre considerato centrale e strategiaco nel sistema sportivo cittadino».

«Una strada lunga spesso complessa – conclude il presidente Venuti – che oggi trova finalmente una direzione concreta e una risposta adeguata. La messa in sicurezza e il ripristino della copertura della piscina comunale costituiscono un passaggio decisivo per il futuro affidamento e la piena rifunzionalizzazione dell’impianto, restituendo alla comunità uno spazio essenziale per lo sport di base, l’agonismo e la condivisione sociale. Il Movimento Sportivi Milazzesi rinnova la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni affinché questo intervento rappresenti non uno dei tanti punti di arrivo. Un nuovo inizio per una politica sportiva cittadina attenta, programmata e condivisa, capace di dare risposte concrete ai bisogni degli sportivi e della città di Milazzo».

