La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, attraverso il proprio Nucleo Operativodi Polizia Ambientale, ha condotto un’articolata attività di controllo ambientale nel territorio del Comune di Basicò, finalizzata alla tutela delle risorse idriche e al corretto funzionamento del ciclo di depurazione delle acque reflue.

Nel corso di un’ispezione eseguita nel mese di febbraio 2025, sono stati sottoposti a verifica i due presidi depurativi comunali ubicati in contrada Prisa e nella frazione Toscano.

Gli accertamenti tecnici e documentali hanno fatto emergere significative criticità sotto il profilogestionale, autorizzativo e ambientale.

In particolare, è stata riscontrata la presenza di ingenti quantitativi di fanghi di depurazionee di altri rifiuti, accumulati da lungo tempo nei letti di essiccamento senza essere avviatialle previste operazioni di smaltimento, nonché la mancanza dei titoli autorizzativi alloscarico dei reflui, in violazione della normativa ambientale vigente. Complessivamente è stato stimato un deposito di circa 131 metri cubi di rifiuti. Alla luce delle irregolarità accertate, la Guardia Costiera di Milazzo ha proceduto agli atti dipolizia giudiziaria nei confronti dell’amministrazione civica, informando la competente Autorità Giudiziaria ed elevando le previste sanzioni amministrative.

L’azione repressiva è stata immediatamente affiancata da un’attività di ripristino ambientale, avviata su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e condotta in coordinamentocon A.R.P.A. Sicilia, attraverso l’attivazione delle procedure di asseverazione previste dallanormativa ambientale. Grazie a tale intervento, sono state avviate le operazioni di rimozione e bonifica dei rifiuti, iniziate nel mese di maggio 2025 e concluse a novembre 2025, che hanno portato al completo risanamento dei siti interessati.

Nel corso delle attività sono stati conferiti complessivamente rifiuti per circa 136.000 kg, dicui: 27.400 kg di fanghi di depurazione 100.800 kg di sabbie di processo, 8.100 kg di materiale misto di costruzione e demolizione, tutti correttamente avviati a smaltimento secondo le procedure previste dalla normativavigente.

L’operazione ha prodotto un concreto e tangibile beneficio ambientale, eliminando unasituazione di degrado protrattasi nel tempo e ripristinando condizioni di sicurezza eregolarità nella gestione dei presidi depurativi, a tutela dell’ambiente.

