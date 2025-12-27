Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha concesso un finanziamento di 620 mila euro al Comune di Milazzo per un intervento di manutenzione straordinaria e ripristino della copertura dell’impianto di via Valverde.

Le somme sono state assegnate nell’ambito del Pr Fesr 2021-2027, azione 2 “Interventi per la ricostruzione in risposta a catastrofi naturali”.

La piscina nel gennaio di quest’anno è stata danneggiata dal maltempo, le violente raffiche di vento che hanno scoperchiato 70 metri quadrati di copertura, o meglio di quello che restava dopo il danneggiamento provocato in passato da altri eventi simili.

L’impianto era chiuso anche perché in fase di aggiudicazione, ma ben presto ci si è resto conto che sarebbe stato difficile trovare un gestore disponibile ad accollarsi, seppur rivalendosi poi col Comune, una ristrutturazione economicamente così impegnativa.

L’ufficio tecnico assieme alla Protezione civile comunale hanno effettuato una prima stima nei costi e presentato l’istanza al Dipartimento della Protezione civile e adesso è arrivato il decreto.

«Un’altra soddisfazione per la nostra amministrazione – ha detto l’assessore Francesco Coppolino – e mi auguro che con la sistemazione del tetto si possa agevolare il percorso che dovrà portare all’assegnazione della piscina che è una struttura importante per la nostra comunità»

