Nessuna donna mi ha insegnato a lottare per la vita come hai fatto tu. E questa è una cosa che non dimenticherò mai.

Si è spenta, all’età di 63 anni, nella sua abitazione Antonella Di Natale, mamma del suo inseparabile Peppe Maimone. Donna di un infinito coraggio e straordinaria determinazione ha affrontato lunghi anni di malattia con grande forza. Senza mai arrendersi. E sempre con un sorriso impareggiabile.

E’ stata e resterà sempre nel cuore di tutti come una straordinaria e irragiungibile guerriera.

Antonella con il figlio Peppe, volto dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo, e Angela Bianchetti, recentemente scomparsa, ha portato avanti infinite battaglie contro l’inquinamento delle industrie nella Valle del Mela. Causa di molte patologie oncologiche.

Con Angela ha lottato e ottenuto, proprio di recente, l’apertura della sala di chemioterapia all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Una grande soddisfazione per l’Associazione ADASC di cui Antonella era socia fondattice e componente del consiglio direttivo dal 2009, che aveva più volte sollecitato l’apertura della sala di infusione per le chemioterapie ed il potenziamento delle prestazioni sanitarie in favore dei malati oncologici.

Per Antonella e Angela, questa, è stata l’ultima battaglia portata avanti insieme. Cosa che hanno fatto con grande caparbietà e nonostante le sofferenze di entrambe provocate dalla stessa malattia.

Cara Antonella, nessuna donna mi ha insegnato a lottare per la vita come hai fatto tu. Mi mancherai tantissimo.

A Peppe, mio grande amico, il mio abbraccio più grande. Sempre vicino a te.

Rossana

I funerali si svolgeranno lunedì 29 dicembre, alle 16, presso il Santuario di San Francesco.

