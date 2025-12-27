Oggi nuova riunione in Prefettura per definire i dettagli dell’evoluzione programmata per dissinescare l’ordigno bellico trovato nel quartiere di San Paolino a Milazzo.

Un incontro da dove sono emersi nuovi dettagli. Saranno 1500 le persone che entro le 7 del mattino dovranno lasciare la propria abitazione della zona rossa.

La bomba non verrà fatta brillare sul posto come erroneamente detto ma verrà soltanto dissinescata.

Gli artificieri tenteranno la disattivazione della spoletta con l’ausilio di un robot. Operazione che potrebbe essere portata a compimento in due ore.

Nel caso in cui non fosse possibile per problemi tecnici verrà tentata una seconda manovra con l’ausilio di getto di acqua e di sabbia.

Ad operazione completata l’ordigno bellico verrà trasportato a quindici chilometri di distanza in una cava a Santa Lucia.

«Alle persone – interviene l’assessore Coppolino – che devono abbandonare le abitazioni si ricorda di portare con sé farmaci abituali, telefono cellulare e caricabatteria, documenti di identità, cose indispensabili per i bambini (ricambi, pannolini,etc.), occhiali da vista e protesi acustiche».

Bisogna inoltre assicurarsi della corretta chiusura di valvola generale dell’acqua, valvola del contatore del gas, lasciare aperte le finestre e chiudere le tapparelle o le imposte. Le vetrate di eventuali verande e bow-window dovranno essere lasciate aperte.

Verrà inoltte garantito da parte delle forze dell’ordine un servizio di antisciacallaggio.

