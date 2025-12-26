Dando seguito all’impegno assunto lo scorso marzo nel corso dell’incontro con i vertici dell’Autorità di sistema, il Comune di Milazzo ha trasmesso al direttore dell’area tecnica dell’Autority, la progettazione esecutiva per dar corso alla rifunzionalizzazione degli scarichi a mare delle acque meteoriche del porto.

Le aree interessate sono diverse: Terminal Aliscafi, via Luigi Rizzo, via Tonnara (zona Bin-go-lido Azzurro). Un intervento ritenuto di fondamentale importanza per porre fine al problema degli allagamenti che si verificano a seguito dei nubifragi che negli ultimi anni si sono verificati a Milazzo e che interessano in particolare le zone in prossimità dei varchi di accesso all’area portuale. L’importo del progetto ammonta a 160 mila euro.

«L’amministrazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – ha curato gli adempimenti per i quali si era impegnata sottoscrivendo a marzo la convenzione con l’AdSP dello Stretto al fine di trovare una soluzione condivisa oltre le polemiche».

L’Ente di sistema adesso dovrà approvare questa progettazione, finanziarla e appaltarla.
Gli uffici messinesi hanno provveduto nei mesi scorsi ad affidare ad un professionista esterno l’elaborazione delle necessarie indagini per la mappatura e l’analisi della condizione dei luoghi, finalizzate alla conseguente definizione degli interventi necessari al superamento delle criticità, mediante la predisposizione di idonei progetti di fattibilità tecnica ed economica.

Visite: 304