Sarà attivato a Milazzo, nella sede della Croce Rossa Italiana, che ha collaborato con Rete Civica Salute ed il locale Lions Club, uno “Sportello polispecialistico gratuito per stili di vita salutari”.

Un progetto che coinvolge quindici comuni del comprensorio tra Milazzo e Rometta, i cui benefici sono stati illustrati nel corso di un incontro tenutosi a palazzo dell’Aquila al quale ha partecipato, portando i saluti del sindaco Pippo Midili, l’assessora ai servizi sociali Natascia Fazzeri.

«Un’iniziativa lodevole – ha detto l’esponente dell’esecutivo – e sono convinta che darà sostegno, voce e salute alle persone bisognose e fragili della città e può ispirare altre analoghe iniziative».

Del progetto hanno parlato la presidente del Lions Club, Daniela Duca e Giuseppe Scamporrino il quale ha spiegato che non c’è l’intendimento di sostituirsi alle realtà sanitarie pubbliche, ma operare al loro fianco per assicurare gratuita, alleviando il problema di chi si trova in difficoltà, ha bisogno di salute e deve curarsi. Con lo sportello verrà assicurato un servizio che si concentra sulla promozione del benessere con un approccio di tipo olistico, mirante a trattare ogni persona con una metodologia scientifica e l’obiettivo di creare migliori condizioni di vita per il paziente.

«Il servizio, che sarà volontario – ha concluso Scamporrino – sarà svolto con professionisti che hanno accettato di cooperare per realizzare l’iniziativa. In rappresentanza della Rete Civica Salute, Rina Maniaci si è soffermata sul programma disimpegnato con il volontariato e delle giornate di prevenzione che si svolgeranno, a richiesta ed a titolo gratuito per i cittadini, nell’operazione concordata con la Croce Rossa milazzese con specialisti che, nel poliambulatorio, accoglieranno coloro che ne avranno bisogno per il miglioramento della vita.

Entusiasmo per il servizio è stato manifestato da Giuseppe Di Toro che ha parlato del progetto finalizzato a portare avanti pure l’integrazione, partendo da un momento medico fino a quello educativo.

«Saranno assicurati – ha dichiarato – interventi a 360 gradi con tanti professionisti disposti a fare parte del progetto». Infine, Santina La Spada – presidente del centro della Croce Rossa di Milazzo – ha fornito informazioni di carattere tecnico sul progetto realizzato per chi ha vulnerabilità dal punto di vista medico ed economico che viene assicurato con le prestazioni mediche che può chiedere chiunque mediante appuntamento telefonico al numero 3703385536, che, dopo la conferma viene calendarizzato per la visita. La stessa ha riferito che i locali sono già attrezzati per lo svolgimento del servizio, che entrerebbe in funzione dal prossimo mese di febbraio.

