LA LETTERA. A Vaccarella la biancheria stesa sulla ringhiera dell’ex ospedale di Milazzo: “intervenite” 26 Dicembre 2025 Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore che denuncia e chiede di portare all’attenzione dell’opinione pubblica una scena poco decorosa per il borgo marinaro di Vaccarella. Si tratta della biancheria stesa nella ringhiera esterna dell’ex ospedale di Milazzo. LA LETTERA. Cara redazione, scrivo questo sfogo perché quando passeggio nello splendido borgo marinaro di Vaccarella mi imbatto costantemente in scene poco decorose (già denunciate e mai risolte) che deturpano la bellezza storica che contraddistingue questa zona. La scena a cui mi riferisco è la ringhiera esterna dell’ex ospedale di Milazzo utilizzata per appendere la biancheria da asciugare al sole. Scrivo questa lettera per attirare l’attenzione su questa vicenda denunciata, più volte, alla Polizia Locale visto che si tratta di suolo pubblico. Ma l’intervento degli agenti, fatto più di un mese fa, non ha avuto nessun riscontro nonostante l’invito a rimuoverli definitivamente. A questo punto non mi resta che affidarvi alla stampa, sperando che questa situazione alquanto spiacevole e deturpante per una delle zone più belle di Milazzo possa risolversi una volta per tutte. LETTERA FIRMATA Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.657 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT